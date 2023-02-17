Прем’єр Британії обговорив з політиками Північної Ірландії торговельні домовленості

ЗМІ припускають, що торговельні домовленості можуть бути досягнуті вже незабаром

Прем’єр-міністр Великої Британії зустрівся з політичними партіями Північної Ірландії. ЗМІ вважають, що незабаром вони зможуть оголосити про вирішення багаторічної суперечки щодо торговельних домовленостей після Brexit.

Про це пише BBC.

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Як зазначають джерела BBC, угода щодо торговельних домовленостей після Brexit може бути досягнута вже наступного тижня.

Обидві сторони вже кілька тижнів ведуть інтенсивні переговори, і чиновники близькі до того, щоб знайти рішення на технічному рівні, яке охоплює більшість невирішених питань, в тому числі щодо митниці, державної допомоги та санітарних перевірок агропродовольчих товарів, за словами людей, які анонімно розповіли про переговори.

Втім, як пишуть ЗМІ, щоб здійснити це, Ріші Сунаку доведеться балансувати між тим, щоб тримати під контролем затятих прихильників Brexit у своїй партії та переконати своїх союзників із Демократичної юніоністської партії зняти вето на децентралізацію влади у Північній Ірландії.

Відомо, що після свого візиту до Північної Ірландії Ріші Сунак збирається приєднатися до європейських лідерів у Німеччині на Мюнхенській конференції з безпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак звернувся до посадовців із проханням розробити плани відновлення відносин із Євросоюзом.