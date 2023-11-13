Риши Сунак дал должность в британском правительстве одному из своих предшественников

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Фото: агентство Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел масштабные изменения в британском правительстве. Новые должности получили министр иностранных дел страны Джеймс Клэверли и экс-премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Камерон.

Об этом глава британского правительства сообщил в Twitter.

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Теперь по официальному приказу британского премьера, должность министра иностранных дел Соединенного Королевства получил бывший премьер-министр страны Дэвид Камерон.

Экс-премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон — новый министр иностранных дел. Источник: Twitter Риши Сунака

В то же время глава правительства Соединенного Королевства назначил новым главой Министерства внутренних дел Великобритании бывшего главу МИД страны Джеймса Клеверли.

Экс-министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли — новый глава МВД страны. Источник: Twiiter Риши Сунака

Дэвид Камерон и Джеймс Клеверли — что известно

Отметим, что Дэвид Камерон занимал пост премьер-министра Великобритании в течение 10 лет (2010-2016 гг.). В результате оккупации Россией Крыма в 2014 году он отказался пожать руку президенту России Владимиру Путину и постоянно призывал к усилению пакета антироссийских санкций. Джеймс Клеверли был министром иностранных дел Великобритании с 2022 года. Теперь же он заменит на этом посту экс-главу МВД Великобритании Суэллу Браверман.

Экс-глава МВД Великобритании Суэлла Браверман. Источник: Hannah McKay/Reuters

По сообщению Sky News, такие кадровые изменения стали следствием увольнения чиновника Сунаком после ее статьи The Times. Там Браверман назвала пропалестинские митинги "маршем ненависти" и обвинила Скотленд-Ярд в "двойных стандартах" в отношении протестующих.

Напомним, что недавно Риши Сунак сравнил вооруженную агрессию РФ и ХАМАС, заявив, что агрессоры имеют одинаковую мотивацию. Еще раньше глава правительства Соединенного Королевства заявил, что Королевские Вооруженные силы не будут отправлены в Украину.