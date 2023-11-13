Ріші Сунак дав посаду у британському уряді одному зі своїх попередників
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провів масшатбні зміни в британському уряді. Нові посади отримали міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі та експрем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Камерон.
Про це голова британського уряду повідомив у Twitter.
Зміни у британському уряді
Відтепер за офіційним наказом британського прем'єра, посаду міністра закордонних справ Сполученого Королівства отримав колишній прем'єр-міністр країни Девід Камерон.
Водночас голова уряду Сполученого Королівства призначив новим очільником Міністерства внутрішніх справ Великої Британії колишнього очільника МЗС країни Джеймса Клеверлі.
Девід Камерон та Джеймс Клеверлі — що відомо
Відзначимо, що Девід Камерон обіймав пост прем'єр-міністра Великої Британії протягом 10 років (2010-2016 рр.) Внаслідок окупації Росією Криму у 2014 році він відмовився потиснути руку президенту Росії Володимиру Путіну та постійно закликав до посилення пакета антиросійських санкцій. Натомість Джеймс Клеверлі був міністром закордонних справ Великої Британії з 2022 року. Тепер же він замінить на цій посаді ексочільницю МВС Великої Британії Суеллу Браверман.
За повідомленням Sky News, такі кадрові зміни стали наслідком звільнення урядовиці Сунаком після її статті The Times. Там Браверман назвала пропалестинські мітинги "маршем ненависті" та звинуватила Скотленд-Ярд у "подвійних стандартах" щодо протестувальників.
Нагадаємо, що нещодавно Ріші Сунак порівняв збройну агресію РФ та ХАМАС, заявивши, що агресори мають однакову мотивацію. Ще раніше голова уряду Сполученого Королівства заявив, що Королівські Збройні сили не будуть відправлені до України.
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