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У Британії припустили відправку військових в Україну: Сунак виступив з поясненнями

1 жовтня 2023 16:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Британії припустили відправку військових в Україну: Сунак виступив з поясненнями
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Фото: ankasam.org
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак заявив, що не відправлятиме свої війська в Україну, поки не закінчиться війна. Згідно з його заявою, міністр оборони Грант Шаппс, який нещодавно вступив на посаду, згадував про можливість направлення інструкторів, розглядав сценарії на "довгостроковий період".

Про це пише Reuters.

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У повідомленні йдеться, що Велика Британія разом з іншими союзниками обережно ставиться до питання військової присутності на українській території через небезпеку залучення до прямих зіткнень із Росією.

"Міністр оборони говорив, що якось у майбутньому ми цілком зможемо провести частину такого навчання в Україні. Але це щось на довгострокову перспективу, а не тут і зараз. Немає британських солдатів, які будуть відправлені боротися у нинішній війні", — заявив Сунак. 

Нещодавня заява міністра Шаппса

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс висловив намір своєї країни відправити в Україну військових інструкторів з метою розширення програми підготовки українських військовослужбовців.

За словами Шаппса, члени НАТО, включаючи Велику Британію, досі уникали організації формальних навчальних програм на українській землі, побоюючись можливості залучення свого персоналу у воєнні конфлікти з Росією.

"Я вважаю, що нині перед нами відкривається можливість перенести більше активностей в Україну це стосується не лише навчання. Ми бачимо, що компанія BAE розпочинає виробничу діяльність у цій країні. Мені б дуже хотілося, щоб й інші британські підприємства також зробили свій внесок. Таким чином, я вважаю, що ми зробимо крок у напрямку реалізації програм навчання та виробничих ініціатив на українській території", — заявив Шаппс.

Нагадуємо, що близько тисячі українських морських піхотинців повертаються додому після навчань із Британії. Місцеві морпіхи та спецназівці навчали українців вести десантні операції на малих човнах, зокрема висадки на узбережжя.

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