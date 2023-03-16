Решение о вывозе сбитого дрона с Черного моря будет принимать минобороны рф, — правительство

Спикер кремля дмитрий песков

кремль заявил, что решение о выводе сбитого американского беспилотника Reaper из Черного моря будет приниматься Минобороны рф. Пресс-секретарь кремля, Дмитрий Песков, отметил, что такое решение является прерогативой военных и будет принято в зависимости от того, насколько они считают это необходимым для интересов и безопасности России в Черном море.

Об этом пишет CNN.

Решение о беспилотнике

"Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности в Черном море, то они это сделают", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам на селекторном совещании.

Предыстория

Инцидент произошел во вторник, когда российский истребитель погнал беспилотник ВВС США в Черное море. После этого, москва и Вашингтон поддерживали контакт по военным и дипломатическим каналам. Пока неизвестно, какое решение примет Минобороны рф, но американские военные уже подтвердили, что их беспилотник был сбит.

Инцидент произошел в условиях ухудшающихся отношений между рф и США. В последнее время наблюдается усиление напряженности между странами, вызванное различными факторами, включая санкции и взаимные обвинения в нарушениях договоров и соглашений.

Тем не менее оба государства подтверждают, что будут продолжать поддерживать контакт по военным и дипломатическим каналам в свете последних событий. Вопрос о выводе сбитого беспилотника из Черного моря будет одним из многих, которые будут обсуждаться в рамках этих контактов.

Напомним, секретарь Совета безопасности россии Николай Патрушев заявил в интервью на телеканале "Россия-1", что российская сторона будет пытаться извлечь обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9. Он выразил надежду на успех этой операции, несмотря на то, что не может гарантировать ее успешное завершение.

Российская сторона опубликовала видеозапись, сделанную из самолета Су-27 над Черным морем. На видео можно увидеть американский беспилотник, поврежденный россиянами. На видео заметно, что американский беспилотник пролетает мимо российского самолета и не мешает тому.