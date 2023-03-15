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РФ хоче дістати уламки дрону MQ-9 із Чорного моря: деталі

15 березня 2023 16:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Секретар Ради безпеки рф Микола Патрушев заявив в інтерв'ю на телеканалі "росія-1", що російська сторона намагатиметься витягти уламки американського безпілотника MQ-9, який впав у Чорне море. Він висловив сподівання на успіх цієї операції, попри те, що не може гарантувати її успішного завершення.

Про це повідомив Володимир Соловйов .

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Ця заява викликала певні хвилювання на міжнародній арені, оскільки росії та США перебувають у складних взаєминах, і будь-яка дія однієї країни, яка може бути сприйнята як провокація або порушення міжнародного права, може призвести до посилення вже напруженої ситуації.

Повідомлення про те, що росія спробує витягти уламки безпілотника MQ-9, з'явилися після того, як американський військовий літальний апарат впав у Чорне море. Як повідомили ЗМІ, MQ-9, що впав, був виявлений у місці, де знаходяться російські кораблі й підводні човни. Деякі експерти висловили побоювання, що це може бути частиною спеціально організованої провокації з боку росії.

Однак у своїй заяві Микола Патрушев підкреслив, що вилучення уламків MQ-9 не є провокацією, а просто виконанням своїх обов'язків щодо підтримки безпеки в районі Чорного моря. Він також додав, що російська сторона не порушуватиме міжнародні договори та угоди під час цієї операції.

"Я не знаю, чи зуміємо ми дістати, чи ні, але те, що це робити треба... І цим займатимемося обов'язково. Сподіваюся, звичайно, на успіх", — додав він.

Нагадаємо, ​​​​15 березня росіяни опублікували відео інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. 

Російська сторона опублікувала відеозапис, зроблений з літака Су-27. На ньому можна побачити американський безпілотник, який був пошкоджений росіянами.

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