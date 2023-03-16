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Рішення про вивезення збитого дрона з Чорного моря прийматиме міноборони рф, — уряд

16 березня 2023 12:58
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Спікер кремля Дмитро Пєсков
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кремль заявив, що рішення про виведення збитого американського безпілотника Reaper з Чорного моря прийматиметься Міноборони рф. Прессекретар кремля Дмитро Пєсков зазначив, що таке рішення є прерогативою військових і буде прийнято залежно від того, наскільки вони вважають це необхідним для інтересів та безпеки росії в Чорному морі.

Про це пише CNN.

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"Це прерогатива військових. Якщо вони вважають, що це необхідно для наших інтересів та нашої безпеки у Чорному морі, то вони це зроблять", — заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков журналістам на селекторній нараді.

Передісторія

Інцидент стався у вівторок, коли російський винищувач погнав безпілотник ВПС США до Чорного моря. Після цього, москва та Вашингтон підтримували контакт по військових та дипломатичних каналах. Поки невідомо, яке рішення ухвалить Міноборони Росії, але американські військові вже підтвердили, що їх безпілотник був збитий.

Інцидент стався в умовах погіршення відносин між рф і США. Останнім часом спостерігається посилення напруженості між країнами, спричинене різними факторами, включаючи санкції та взаємні звинувачення у порушеннях договорів та угод.

Проте обидві держави підтверджують, що продовжуватимуть підтримувати контакт по військових та дипломатичних каналах у світлі останніх подій. Питання про виведення збитого безпілотника з Чорного моря буде одним із багатьох, які обговорюватимуться у рамках цих контактів.

Нагадаємо, секретар Ради безпеки росії Микола Патрушев заявив в інтерв'ю на телеканалі "Росія-1", що російська сторона намагатиметься витягти уламки американського безпілотника MQ-9, що впав у Чорне море. Він висловив сподівання на успіх цієї операції, попри те, що не може гарантувати її успішного завершення.

Російська сторона опублікувала відеозапис, зроблений із літака Су-27 над Чорним морем. На відео можна побачити американського безпілотника, пошкодженого росіянами. На відео помітно, що американський безпілотник пролітає повз російський літак і не заважає тому.

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