РФ собирает заседание ООН из-за "русофобии": что ответил Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица

Россия заявила о намерении созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "русофобии", которая, по её мнению, препятствует завершению военной кампании против Украины. Украинский постоянный представитель при ООН, Сергей Кислица, отреагировал на эту инициативу москвы, назвав её циничной.

Об этом дипломат написал в Twitter.

Заявление Кислицы

Кислица считает, что рф пытается использовать Совбез ООН в своих интересах, вместо того, чтобы заниматься разрешением украинского кризиса.

Кислица также отметил, что ситуация становится абсурдной, и назвал повестку россии для созыва Совбеза ООН клиническим случаем. Он добавил, что в данной ситуации не до шуток, и что необходимы серьезные действия для пресечения агрессии со стороны россии.

Постпред украинской делегации при ООН опубликовал пост в социальных сетях, в котором призвал к обеспечению безопасности и защите от российской агрессии.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Украина сейчас воюет за все те принципы, на которых основывается международная жизнь. Он подчеркнул, что именно наше государство защищает цели и принципы Устава ООН.