РФ збирає засідання ООН через "русофобію": що відповів Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця

Росія заявила про намір скликати засідання Ради Безпеки ООН для обговорення "русофобії", яка, на її думку, перешкоджає завершенню військової кампанії проти України. Український постійний представник при ООН Сергій Кислиця відреагував на цю ініціативу москви, назвавши її цинічною.

Про це дипломат написав у Twitter.

Заява Кислиці

Кислиця вважає, що Росія намагається використовувати Радбез ООН у своїх інтересах, замість того, щоб займатися вирішенням української кризи.

Кислиця також зазначив, що ситуація стає абсурдною, і назвав порядок денний росії для скликання Ради безпеки ООН клінічним випадком. Він додав, що в цій ситуації не до жартів, і що необхідні серйозні дії для запобігання агресії з боку росії.

Постпред української делегації при ООН опублікував пост у соціальних мережах, у якому закликав до забезпечення безпеки та захисту від російської агресії.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем заявив, що Україна зараз воює за всі ті принципи, на яких ґрунтується міжнародне життя. Він наголосив, що саме наша держава захищає цілі та принципи Статуту ООН.