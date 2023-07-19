РФ воткнула нож в спину Си Цзиньпиню? Китай является крупнейшим покупателем украинского зерна

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Дзиньпинь. Фото: Google

Обстреливая украинские порты, РФ фактически воткнула нож в спину своему другу — Китаю. Ведь за время действия зерновой сделки Китай стал основным покупателем украинского зерна.

Как теперь Путин будет смотреть в глаза Си Цзиньпиню, разбирались Новини.LIVE.

Читайте также:

Может ли рассорить РФ и Китай украинское зерно

Из-за последней вражеской атаки в порту Черноморска было уничтожено 60 000 тонн зерна. Оно должно было быть загружено на крупнотоннажное судно и отправлено зерновым коридором еще 60 дней назад.

"В портовом терминале, который этой ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн назначаемой для отправки в Китай агропродукции. То есть всех это затрагивает — российский террор", — заявил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном ежедневном обращении.

Ни для кого не секрет, что больше всего в этой истории может пострадать друг России — Китай. В рамках зернового коридора он стал самым главным импортером украинской агропродукции.

"Больше всего пострадала зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Это террористический акт не против Украины, а против всего мира. Продовольственная безопасность которого снова под угрозой. голодом", — также заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

По данным проекта Weekly Chart, в марте этого года из Украины в Китай отправили рекордное количество кораблей — 25. Общий объем украинского продовольствия на них составил 1,2 млн тонн.

"Когда Россия согласилась продлить действие "зернового коридора" на 120 дней, выгоду от этого получил именно Китай. Он всегда бережно отстаивает собственный интерес. Его компании помогают россиянам сохранить цепи поставок, заменяя покидающие рынок европейские и американские фирмы. Китайские компании получают большие скидки при покупке токсичной российской нефти", — отмечают аналитики.

Напомним, Украина уже работает над планом экспорта своего зерна по Черному морю после выхода России из соглашения. Для перевозки могут использовать конвои. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьером Ирландии Лео Варадкаром.

Вместе с тем, Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может вернуться к "зерновой инициативе". Такое решение будет принято только после учета и реализации всех без исключения принципов ее участия в ней.