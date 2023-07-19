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РФ встромила ніж у спину Сі Цзіньпіню? Китай є найбільшим покупцем українського зерна

19 липня 2023 23:47
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ встромила ніж у спину Сі Цзіньпіню? Китай є найбільшим покупцем українського зерна
Президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Дзіньпінь. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Обстрілюючи українські порти, РФ фактично встромила ножа у спину своєму другу — Китаю. Адже за час дії зернової угоди Китай став основним покупцем українського збіжжя. 

Як тепер Путін дивитиметься в очі Сі Цзіньпіню — розбиралися Новини.LIVE.

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Через останню ворожу атаку у порту Чорноморська було знищено 60 000 тонн зерна. Воно мало бути завантажене на великотоннажне судно і відправлене зерновим коридором ще 60 днів тому.

"У портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає — російський терор", — заявив Президент України Володимир Зеленський у традиційному щоденному зверненні.

Найбільше у всій цій історії може постраждати друг Росії — Китай. В рамках зернового коридору він став чи не найголовнішим імпортером української агропродукції.

"Найбільше постраждала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Це терористичний акт не проти України, а проти всього світу. Продовольча безпека якого знову під загрозою. Людство опинилося в заручниках у країни терориста, яка шантажує весь світ голодом", — також повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

За даними проєкту Weekly Chart, у березні цього року року з України до Китаю відправили рекордну кількість кораблів — 25. Загальний обсяг українського продовольства на них становив 1,2 млн тонн.

"Коли Росія погодилася продовжити дію "зернового коридору" на 120 днів, вигоду від цього отримав саме Китай. Він завжди дбайливо відстоює власний інтерес. Його компанії допомагають росіянам зберегти ланцюги поставок, замінюючи європейські та американські фірми, які залишають ринок. Китайські компанії отримують найбільші знижки при купівлі токсичної російської нафти", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, Україна вже працює над планом експорту свого зерна Чорним морем після виходу Росії з угоди. Для перевезень можуть використовувати конвої. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром.

Разом з тим Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія може повернутися до "зернової ініціативи". Таке рішення буде ухвалено лише після врахування та реалізації "всіх без винятку принципів її участі в ній".

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