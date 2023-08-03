РФ расширила список недружественных стран: детали

Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: росСМИ

Российские власти внесли Норвегию в список государств, которых они считают странами, проявляющими недружественное отношение к России. Также правительство ограничило число сотрудников, которых норвежские дипломатические миссии могут принимать на работу на территории России.

Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

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Расширение списка недружественных стран

Из официального источника стало известно, что такое решение было принято на основании указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным в апреле 2021 года. Согласно этому указу, количество российских граждан, которых посольство Норвегии может нанимать, теперь ограничено числом в 27 человек.

Уточним, что российский указ дает возможность полностью запрещать недружественным странам нанимать местных жителей для работы в своих дипломатических представительствах. Подобные меры ранее уже применялись к дипломатическим миссиям США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

Напомним, что Совет Европейского союза утвердил седьмой пакет санкций против РФ. Это связано с войной в Украине. Новый пакет санкций предусматривает эмбарго на импорт российского золота, заморозка активов "Сбербанка" и расширение персональных санкций. В частности, в санкционный список будут добавлены 50 физических и юридических лиц.