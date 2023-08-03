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РФ розширила список недружніх країн: деталі

3 серпня 2023 14:47
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
РФ розширила список недружніх країн: деталі
Володимир Путін та Дмитро Медведєв. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російська влада внесла Норвегію до списку держав, які вони вважають такими, що виявляють недружнє ставлення до Росії. Також уряд обмежив кількість співробітників, яких норвезькі дипломатичні місії можуть брати на роботу на території Росії.

Про це повідомляє пресслужба уряду РФ.

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З офіційного джерела стало відомо, що таке рішення було ухвалено на підставі указу, підписаного президентом Росії Володимиром Путіним у квітні 2021 року. Згідно з цим указом кількість російських громадян, яких посольство Норвегії може наймати, тепер обмежена у 27 осіб.

Уточнимо, що російський указ дає можливість повністю забороняти недружнім країнам наймати місцевих жителів для роботи у своїх дипломатичних представництвах. Подібні заходи раніше вже застосовувалися до дипломатичних місій США, Чехії, Греції, Данії, Словенії, Хорватії та Словаччини.

Нагадаємо, що Рада Європейського союзу затвердила сьомий пакет санкцій проти РФ. Це пов'язано з війною в Україні. Новий пакет санкцій передбачає ембарго на імпорт російського золота, заморожування активів "Сбербанку" та розширення персональних санкцій. Зокрема, до списку санкцій буде додано 50 фізичних та юридичних осіб.

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