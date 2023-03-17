РФ проиграла энергетическую битву, — глава Еврокомиссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рф не смогла шантажировать Европу сокращением поставок энергоносителей, и энергетическая битва, начатая президентом путиным, завершилась для него поражением. Фон дер Ляйен отметила, что теперь ЕС будет получать больше энергии от союзников, таких как Норвегия и США.

Об этом пишет Spiegel.

Заявление главы Еврокомиссии

По словам Урсулы фон дер Ляйен Европа инвестировала значительные средства в возобновляемые источники энергии и сократила потребление энергии на 20%. Это означает, что если президент путин планировал поставить Европу на колени, то он достиг совершенно противоположного эффекта. Сегодня Европа более сильная и независимая, чем когда-либо.

Это заявление фон дер Ляйен было сделано во время ее визита на газовую платформу Troll A у западного побережья Норвегии. Ее слова являются ответом на последние действия рф, которая угрожала сократить поставки газа в Европу. Однако Европа продолжает развивать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная и ветровая энергия, а также улучшать энергоэффективность своих систем, что снижает ее зависимость от поставок из россии.

Таким образом, заявление главы Еврокомиссии является проявлением уверенности Европы в своей способности обеспечивать себя энергией, независимо от рф. Однако, несмотря на это, Европа продолжит искать новые возможности для диверсификации своих источников энергии и развития своей собственной энергетической инфраструктуры.

Напомним, что вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович скоординировал дальнейшие шаги по евроинтеграции и восстановлению энергетики Украины. Согласно его заявлению, в настоящее время работают над завершением полной синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E, чтобы увеличить импортно-экспортные возможности электроэнергии.