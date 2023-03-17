РФ програла енергетичну битву, — голова Єврокомісії
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рф не змогла шантажувати Європу скороченням постачання енергоносіїв, і енергетична битва, розпочата президентом путіним, завершилася для нього поразкою. Фон дер Ляєн зазначила, що тепер ЄС отримуватиме більше енергії від союзників, таких як Норвегія та США.
Про це пише Spiegel.
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Заява голови Єврокомісії
За словами Урсули фон дер Ляєн, Європа інвестувала значні кошти у відновлювані джерела енергії та скоротила споживання енергії на 20%. Це означає, що якщо президент путін планував поставити Європу на коліна, він досяг абсолютно протилежного ефекту. Сьогодні Європа сильніша і незалежніша, ніж будь-коли.
Ця заява фон дер Ляєн була зроблена під час її візиту на газову платформу Troll A біля західного узбережжя Норвегії. Її слова є відповіддю на останні дії рф, яка загрожувала скоротити постачання газу до Європи. Однак Європа продовжує розвивати відновлювані джерела енергії, такі як сонячна та вітрова енергія, а також покращувати енергоефективність своїх систем, що знижує її залежність від постачання з росії.
Таким чином, заява голови Єврокомісії є виявом впевненості Європи у своїй здатності забезпечувати себе енергією незалежно від росії. Однак, попри це, Європа продовжуватиме шукати нові можливості для диверсифікації своїх джерел енергії та розвитку своєї власної енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, що віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович скоординував подальші кроки щодо євроінтеграції та відновлення енергетики України. Згідно з його заявою, зараз працюють над завершенням повної синхронізації української енергосистеми з ENTSO-E, щоб збільшити імпортно-експортні можливості електроенергії.