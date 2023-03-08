Еврокомиссия выделила Украине 180 млн евро на закупку солнечных панелей, — Шмыгаль
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович скоординировал дальнейшие шаги по евроинтеграции и восстановлению энергетики Украины. Согласно его заявлению, в настоящее время работают над завершением полной синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E, чтобы увеличить импортно-экспортные возможности электроэнергии.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Закупка солнечных панелей
Кроме того, Украина рассчитывает присоединиться к Стратегии ЕС в сфере сырья до 2030 года.
Украинские власти выразили благодарность Еврокомиссии за выделение 180 млн евро на закупку солнечных панелей. Это станет важным вкладом в энергетическую стабильность и дальнейшую зеленую трансформацию Украины в рамках Плана восстановления.
"Поблагодарил Еврокомиссию за выделение 180 млн евро на закупку солнечных панелей для Украины. Это станет важным вкладом в энергетическую стабильность и дальнейшую зеленую трансформацию Украины в рамках Плана восстановления", — написал Шмыгаль.
Также глава правительства уточнил, что стороны сосредоточили также внимание на санкциях против росатома. Критически важно уменьшать зависимость европейских стран от российского ядерного топлива и избавить от россии сверхприбылей в атомной отрасли.