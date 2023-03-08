Еврокомиссия выделила Украине 180 млн евро на закупку солнечных панелей, — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович скоординировал дальнейшие шаги по евроинтеграции и восстановлению энергетики Украины. Согласно его заявлению, в настоящее время работают над завершением полной синхронизации украинской энергосистемы с ENTSO-E, чтобы увеличить импортно-экспортные возможности электроэнергии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Закупка солнечных панелей

Кроме того, Украина рассчитывает присоединиться к Стратегии ЕС в сфере сырья до 2030 года.

Украинские власти выразили благодарность Еврокомиссии за выделение 180 млн евро на закупку солнечных панелей. Это станет важным вкладом в энергетическую стабильность и дальнейшую зеленую трансформацию Украины в рамках Плана восстановления.

"Поблагодарил Еврокомиссию за выделение 180 млн евро на закупку солнечных панелей для Украины. Это станет важным вкладом в энергетическую стабильность и дальнейшую зеленую трансформацию Украины в рамках Плана восстановления", — написал Шмыгаль.

Также глава правительства уточнил, что стороны сосредоточили также внимание на санкциях против росатома. Критически важно уменьшать зависимость европейских стран от российского ядерного топлива и избавить от россии сверхприбылей в атомной отрасли.