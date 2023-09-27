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РФ хочет снова вернуться в Совет ООН: в США отреагировали

27 сентября 2023 10:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
РФ хочет снова вернуться в Совет ООН: в США отреагировали
Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На днях стало известно о том, что государство-террорист РФ намерено вернуться в Совет ООН по правам человека после того, как его отключили после полномасштабного вторжения. В США считают, что представительство России в организации "не согласуется с ее действиями в Украине".

Такое мнение высказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер во время брифинга 26 сентября.

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"Я бы сказал, что мы достаточно четко определили нашу позицию относительно подхода России к правам человека. Госсекретарь четко заявил, что мы видели, как Россия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. Мы четко дали понять, что должна быть ответственность за те преступления, которые они совершили, и поэтому, конечно, я считаю, что представительство в органе, занимающемся правами человека, не согласуется с их действиями в Украине", — заявил Миллер.

РФ хочет вернуться в Совет ООН

Напомним, сейчас Россия намерена снова стать членом Совета и поэтому распространяет среди членов ООН документ, призывая поддержать ее кандидатуру во время голосования. Оно запланировано на 10 октября. Государство-террорист будет конкурировать с Албанией и Болгарией за два доступных места.

В данном документе Москва обещает найти "адекватные решения в вопросах прав человека" и "предотвратить превращение Совета в инструмент для осуществления политических амбиций определенной группы стран".

Также мы писали, что члены Уполномоченного ООН следственного органа поделились своими последними выводами, согласно которым российские оккупационные силы подвергали украинцам жестоким пыткам. Некоторые жертвы от полученных травм скончались.

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