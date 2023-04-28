Резолюция ПАСЕ поможет посадить Путина за решетку, - юрист

Выступление первой леди Украины на заседании ПАСЕ. Фото: Council of Europe

Признание ПАСЕ депортации украинских детей геноцидом — это победа украинской дипломатии, которая может способствовать созданию в ООН трибунала по преступлениям России. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE украинский юрист и политолог Алексей Буряченко.

"Конечно, обязательной силы для выполнения резолюция ПАСЕ не имеет. Однако она весьма знаковая и юридически обоснованная. Это не исключительно политическое решение, как пишут некоторые комментаторы: в своем документе ПАСЕ ссылается на конвенцию про геноцид 1948 года и юридически обосновывает, что это именно случай геноцида", — отмечает юрист.

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По его словам, для Украины это решение важно как стратегический задел на будущее.

"Заметим: в резолюции прописано, что ПАСЕ приветствует рассмотрение этого дела в Международном уголовном суде и в суде Организации Объединенных Наций. Таким образом, ПАСЕ делает своего рода "вилку": либо это будет гибридный трибунал, либо будет трибунал по решению Генассамблеи ООН, но в любом случае, парламенты стран Европы констатируют, что преступления РФ надо рассматривать в рамках военного трибунала", — подчеркнул Буряченко.

Укрепление украинских позиций в ООН

Эксперт напоминает, что Украине сейчас нужны и полезны решения любых коллегиальных органов такого уровня.

"Потому что вопрос о создании специализированного военного трибунала не может пройти через Совбез ООН – как известно, в Совбезе Россия обладает правом вето. Поэтому продвигать его нужно через Генеральную Ассамблею ООН. Но если по вопросу репараций РФ Украине Генассамблее удалось достичь согласия, то с созданием специализированного трибунала не все так просто. Поэтому, конечно же, чем больше стран на разных площадках примут такие решения, тем лучше", — сказал он.

Также Буряченко подчеркивает, что депортация украинских детей в Россию — это самый очевидный пример для убеждения наших потенциальных сторонников.

Алексей Буряченко. Фото: УНИАН

"Когда по этому поводу уже Международный уголовный суд ордер выдает, то спорить с ним бесполезно. Поэтому этот уже стопроцентный кейс можно использовать через дипломатические каналы на разных международных площадках, привлекая различные страны на нужную нам позицию при потенциальном голосовании на Генассамблее ООН", — считает эксперт.

По его мнению, даже если страны, которые сейчас поддерживают РФ, сменят свою позицию на нейтральную, для украинской дипломатии это уже будет плюсом.

"Потому что прежде чем ставить ребром вопрос о голосовании на Генассамблее, нам следует заранее понимать: будут ли нужные нам голоса или же стоит пойти по гибридной процедуре МУС. Это очень тонкий момент", — отмечает Буряченко.

Напомним, в феврале 2023 года Совет Европы предложил несколько вариантов создания специализированного трибунала для привлечения к ответственности руководства РФ за агрессивную войну против Украины. В качестве одного из вариантов рассматривается создание трибунала по соглашению между Украиной и Организацией Объединенных Наций с помощью соответствующей резолюции Генассамблеи ООН.