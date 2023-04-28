Резолюція ПАРЄ допоможе посадити Путіна за ґрати, - юрист

Виступ першої леді України на засіданні ПАРЄ. Фото: Council of Europe

Визнання ПАРЄ депортації українських дітей геноцидом — це перемога української дипломатії, яка може сприяти створенню в ООН трибуналу щодо злочинів Росії. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини. Live український юрист та політолог Олексій Буряченко.

"Звісно, обов'язкової сили для виконання резолюція ПАРЄ не має. Однак вона дуже знакова та юридично обґрунтована. Це не виключно політичне рішення, як пишуть деякі коментатори: у своєму документі ПАРЄ посилається на конвенцію про геноцид 1948 року та юридично доводить, що це саме випадок геноциду", — зазначає юрист.

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За його словами, для України це рішення важливе як стратегічний заділ на майбутнє.

"Зауважимо: у резолюції прописано, що ПАРЄ вітає розгляд цієї справи у Міжнародному кримінальному суді та в суді Організації Об'єднаних Націй. Таким чином, ПАРЄ робить свого роду "вилку": або це буде гібридний трибунал, або буде трибунал за рішенням Генасамблеї ООН, але у будь-якому разі, парламенти країн Європи констатують, що злочини РФ треба розглядати в рамках військового трибуналу", — наголосив Буряченко.

Зміцнення українських позицій в ООН

Експерт нагадує, що Україні зараз потрібні та корисні рішення будь-яких колегіальних органів такого рівня.

"Бо питання про створення спеціалізованого військового трибуналу не може пройти через Радбез ООН — як відомо, в Радбезі Росія має право вето. Тому просувати його потрібно через Генеральну Асамблею ООН. Але якщо у питанні репарацій РФ Україні Генасамблеї вдалося досягти згоди, то зі створенням спеціалізованого трибуналу не все так просто. Тому, звичайно, чим більше країн на різних майданчиках ухвалять такі рішення, тим краще", — сказав він.

Також Буряченко наголошує, що депортація українських дітей до Росії — це найочевидніший приклад для переконання наших потенційних прихильників.

Олексій Буряченко. Фото: УНІАН

"Коли з цього приводу вже Міжнародний кримінальний суд ордер видає, то сперечатися з ним марно. Тому цей уже стовідсотковий кейс можна використовувати через дипломатичні канали на різних міжнародних майданчиках, залучаючи різні країни на потрібну нам позицію за потенційного голосування на Генасамблеї ООН", — вважає експерт.

На його думку, навіть якщо країни, які зараз підтримують РФ, змінять свою позицію на нейтральну, для української дипломатії це буде плюсом.

"Тому що перш ніж ставити руба питання про голосування на Генасамблеї, нам слід заздалегідь розуміти: чи будуть у нас потрібні голоси, чи варто піти за гібридною процедурою МКС. Це дуже тонкий момент", — зазначає Буряченко.

Нагадаємо, у лютому 2023 року Рада Європи запропонувала кілька варіантів створення спеціалізованого трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва РФ за агресивну війну проти України. Як один із варіантів розглядається створення трибуналу за угодою між Україною та Організацією Об'єднаних Націй за допомогою відповідної резолюції Генасамблеї ООН.