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Резникова могут отправить в отставку: кто его заменит

5 февраля 2023 12:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Резников может уйти в отставку - кто его заменит
Министр обороны Украины Алексей Резников
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министра обороны Украины Алексея Резникова вскоре могут отправить в отставку. Не исключено, что его заменит глава разведывательного управления Кирилл Буданов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.

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Резников может уйти в отставку

В сообщении говорится, что место Резникова должен занять опытный военный. Не исключено, что это будет глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. При этом планируется, что Резников останется в команде, хотя разговоры о его переводе на должность министра юстиции не соответствуют действительности, сообщают источники издания.

Издание сообщает, что этот вопрос будет сегодня обсуждаться на заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему президент США Джо Байден не хочет передавать Украине истребители. По его словам, это только первый этап переговоров.

По словам украинского министра, каждая военная помощь проходит несколько этапов согласования: сначала отказ, потом идет обсуждение и изучение возможностей, потом подготовка экипажа и потом прибытие.

Также сообщалось, что в украинском оборонном ведомстве разразился очередной "пищевой" скандал — в публичное пространство вышла информация о том, что Минобороны проводило закупки продуктов, в частности яиц, по ценам, в разы превышавшим реальные. Общая сумма контракта в обнародованных копиях соглашений на поставку продовольствия достигала 13 миллиардов гривен.

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