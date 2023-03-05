Резников уверяет, что Зеленский продолжает доверять ему

Министр обороны Алексей Резников

Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра обороны Алексея Резникова вернуться к реформам, которые были отложены из-за вторжения рф в Украину. По словам министра, он общался с президентом после ряда медийных скандалов, связанных с его министерством.

Об этом Резников сообщил в интервью Liga.net.

Доверие Зеленского

Зеленский сказал Резникову, что он не отменил договоренности о реформах, на которые они договорились во время первой беседы, когда Зеленский предложил ему должность. Резников был призван вернуться к этим приоритетам, которые, по мнению президента, были отложены слишком далеко.

Однако Резников утверждает, что Зеленский по-прежнему доверяет ему. Министр отметил, что у них есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда он получил предложение занять должность министра реинтеграции, что он будет работать в команде до тех пор, пока им обоим комфортно.

"Мне всегда было с президентом комфортно и комфортно. У нас есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда я получил предложение зайти на Министерство реинтеграции, что я в команде, но так будет, пока нам обоим комфортно. Потеря доверия — это самое худшее, что может произойти. Нет смысла продолжать", — сказал он.

Напомним, министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.