Резников уверяет, что Зеленский продолжает доверять ему
Президент Украины Владимир Зеленский призвал министра обороны Алексея Резникова вернуться к реформам, которые были отложены из-за вторжения рф в Украину. По словам министра, он общался с президентом после ряда медийных скандалов, связанных с его министерством.
Об этом Резников сообщил в интервью Liga.net.
-
Соловьев рассказал, как его "приветливо" встретили ВСУ в Угледаре
-
В НАТО рассказали, что нужно делать Молдове, чтобы присоединиться к Европе: к чему здесь россия
-
Италия в скором времени представит план по разблокированию украинского экспорта
-
Деоккупация Донбасса и Крыма: когда ждать
-
Воскресенье в УПЛ: разгромная победа "Шахтера", успехи "Зари" и "Руха" на выезде
-
Уникальная трансплантация: в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать орган, застрявший в пробке
-
Жданов рассказал, как можно освободить Крым за 3 недели
-
Облил себя бензином и поджег: в Киевской обоасти мужчина пытался покончить с собой на глазах у жены
-
Бои за Бахмут: украинские военные контролируют ключевую трассу в городе
-
Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога
Доверие Зеленского
Зеленский сказал Резникову, что он не отменил договоренности о реформах, на которые они договорились во время первой беседы, когда Зеленский предложил ему должность. Резников был призван вернуться к этим приоритетам, которые, по мнению президента, были отложены слишком далеко.
Однако Резников утверждает, что Зеленский по-прежнему доверяет ему. Министр отметил, что у них есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда он получил предложение занять должность министра реинтеграции, что он будет работать в команде до тех пор, пока им обоим комфортно.
"Мне всегда было с президентом комфортно и комфортно. У нас есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда я получил предложение зайти на Министерство реинтеграции, что я в команде, но так будет, пока нам обоим комфортно. Потеря доверия — это самое худшее, что может произойти. Нет смысла продолжать", — сказал он.
Напомним, министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.