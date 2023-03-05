Резніков запевняє, що Зеленський продовжує довіряти йому

Міністр оборони Олексій Резніков

Президент України Володимир Зеленський закликав міністра оборони Олексія Резнікова повернутися до реформ, які були відкладені через вторгнення рф до України. За словами міністра, він спілкувався з президентом після низки медійних скандалів, пов'язаних із його міністерством.

Про це Резніков повідомив в інтерв'ю Liga.net.

Довіра Зеленського

Зеленський сказав Резнікову, що не скасував домовленості про реформи, куди вони домовилися під час першої розмови, коли Зеленський запропонував йому посаду. Резніков був покликаний повернутися до цих пріоритетів, які, на думку президента, були відкладені надто далеко.

Однак Резніков стверджує, що Зеленський, як і раніше, довіряє йому. Міністр зазначив, що у них є домовленість ще з лютого 2020 року, коли він отримав пропозицію обійняти посаду міністра реінтеграції, що він працюватиме в команді доти, доки їм обом комфортно.

"Мені завжди було з президентом комфортно та комфортно. У нас є домовленість ще з лютого 2020 року, коли я отримав пропозицію зайти на Міністерство реінтеграції, що я в команді, але так буде, поки нам обом комфортно. Втрата довіри — це найгірше, що може статися. Немає сенсу продовжувати", — сказав він.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що західні союзники передадуть захисникам України винищувачі. Він наголосив, що авіація життєво необхідна нам як платформа для захисту українського неба.