Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Резников встретился с министром обороны Эстонии: детали arrow

Резников встретился с министром обороны Эстонии: детали

26 февраля 2023 17:23
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь
Резников встретился с министром обороны Эстонии: детали
Алексей Резников и Ханно Певкура
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Виктория Козырь

Сегодня, 26 февраля, Алексей Резников встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Это уже не первый его визит в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Подробности

"Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте — общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов — это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", — подчеркнул Резников.

Он добавил, что народ Эстонии и правительство страны верят в победу Украины.

Напомним, министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.

Также мы писали, что Эстония предложила странам ЕС вложить 4 млрд. евро на закупку боеприпасов для Украины. На эти средства можно будет закупить 1 млн. боеприпасов.

Добавим, официальный Таллин не планирует закрывать посольство россии в стране. Кроме того, Эстония не планирует высылать всех российских дипломатов.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

17:42 В Ленинградской области россии неизвестный забросал военкомат коктейлями Молотова

17:38 Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия

17:30 "Приднестровье никто не защитит": риски признания независимости ПМР, — эксперт

17:09 Министр обороны Германии заявил, что Украина самостоятельно будет решать, когда и как закончить войну

16:54 Два украинских фильма получили награды на фестивале "Берлинале"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:50 Из-за российских обстрелов в Харькове разрушено более 5 тысяч домов, — Терехов

16:50 Изменения для переселенцев: упростит ли это доступ к выплатам переехавшим в Одессу

16:34 На белорусском аэродроме, который рф использует для запуска ракет, прогремели взрывы

16:32 Российские военные жалуются на получение незаконных и преступных приказов от командования

16:21 Компания самого богатого человека в Азии за месяц потеряла более 145 млрд долларов: подробности

Новина з відео

14:28 Только на Бахмутском направлении россияне за сутки совершили 125 обстрелов, — Череватый

Эксклюзив

12:40 Оружие для успешного контрнаступления: чего не хватает Украине — военный эксперт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко может пропустить матч сборной Украины против Англии: в чем причина

Новина з відео

10:43 Сегодня — День крымского сопротивления российской оккупации

Новина з відео

06:35 Прощеное воскресенье 2023: поздравления с праздником в стихах, прозе и открытках

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:05 Прощеное воскресенье 2023: что нельзя делать, традиции и приметы

Новина з відео

23:52 В Таллине установили подбитый российский танк Т-72

Новина з відео

22:28 Свет в Украине больше не будут выключать при одном условии, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Троянда": как выглядит растительный рассадник после обстрела

Новина з відео

19:19 "Не мы вас туда отправляли": жена оккупанта возмущена, что они собирают средства на их обеспечение

12:00 Глубокой обеспокоенности мало: Запад должен расширить рамки военной помощи

Эксклюзив

10:00 На Бэнкси строят планы: что будет с украинскими работами уличного художника с мировым именем

Эксклюзив

08:25 Российское вторжение в Украину: год битвы. Враг активизировал информационные вбросы

Эксклюзив

20:00 "Китаю придется преодолевать последствия катастрофы": астролог рассказала, удастся ли путину найти новых союзников

Рік великої війни

18:00 "Вооруженные миссионеры" и многополярный мир: какие процессы путин запустил вторжением в Украину год назад

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

14:00 Трофейное оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Машины управления

Эксклюзив

12:00 "Хотели потролить россию": украинские крымские татары открыли ресторан "Крым" напротив посольства рф в Польше

Эксклюзив

09:30 Футбол на войне: как команда Национальной гвардии Украины "Южная Пальмира" поддерживает всех военных

22:00 Россия проиграла войну в Черном море

Эксклюзив

21:25 Переговоры с путиным, победа Украины, окончание войны и деоккупация Крыма: о чем говорил Зеленский

Актуальное по теме

None 26 Февраль 17:42

В Ленинградской области россии неизвестный забросал военкомат коктейлями Молотова

None 26 Февраль 17:38

Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия

None 26 Февраль 17:17

"Приднестровье никто не защитит": риски признания независимости ПМР, — эксперт

None 26 Февраль 17:09

Министр обороны Германии заявил, что Украина самостоятельно будет решать, когда и как закончить войну

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB