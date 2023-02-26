Резников встретился с министром обороны Эстонии: детали

Алексей Резников и Ханно Певкура

Сегодня, 26 февраля, Алексей Резников встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Это уже не первый его визит в Украину.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.

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"Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте — общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов — это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", — подчеркнул Резников.

Он добавил, что народ Эстонии и правительство страны верят в победу Украины.

Напомним, министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.

Также мы писали, что Эстония предложила странам ЕС вложить 4 млрд. евро на закупку боеприпасов для Украины. На эти средства можно будет закупить 1 млн. боеприпасов.

Добавим, официальный Таллин не планирует закрывать посольство россии в стране. Кроме того, Эстония не планирует высылать всех российских дипломатов.