Резников встретился с министром обороны Эстонии: детали
Сегодня, 26 февраля, Алексей Резников встретился с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром. Это уже не первый его визит в Украину.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Facebook.
-
Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия
-
"Приднестровье никто не защитит": риски признания независимости ПМР, — эксперт
-
Министр обороны Германии заявил, что Украина самостоятельно будет решать, когда и как закончить войну
-
Два украинских фильма получили награды на фестивале "Берлинале"
-
Из-за российских обстрелов в Харькове разрушено более 5 тысяч домов, — Терехов
-
Изменения для переселенцев: упростит ли это доступ к выплатам переехавшим в Одессу
-
На белорусском аэродроме, который рф использует для запуска ракет, прогремели взрывы
-
Российские военные жалуются на получение незаконных и преступных приказов от командования
-
Компания самого богатого человека в Азии за месяц потеряла более 145 млрд долларов: подробности
-
Посевная кампания: аграрии Одесчины уже получили полмиллиарда гривен кредитов
Подробности
"Переоценить помощь Эстонии трудно. Только представьте — общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП! Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "1 миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов — это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония", — подчеркнул Резников.
Он добавил, что народ Эстонии и правительство страны верят в победу Украины.
Напомним, министр обороны Алексей Резников уверен, что западные союзники передадут защитникам Украины истребители. Он подчеркнул, что авиация жизненно необходима нам как платформа для защиты украинского неба.
Также мы писали, что Эстония предложила странам ЕС вложить 4 млрд. евро на закупку боеприпасов для Украины. На эти средства можно будет закупить 1 млн. боеприпасов.
Добавим, официальный Таллин не планирует закрывать посольство россии в стране. Кроме того, Эстония не планирует высылать всех российских дипломатов.