Олексій Резніков прокоментував переведення на посаду міністра стратегпромисловості

Резніков заявив, що не отримував пропозиції від Зеленського очолити Мінстратегпром
Олексій Резніков заявляє, що якби йому запропонували очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, то він би відмовився. Мовляв, наразі такої пропозиції він не отримував.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав у коментарі для Фактів ICTV.
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Кадрові ротації у силовому блоці
Очільник Міноборони каже, що поки не отримував пропозиції від Президента України очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Втім він одразу ж відмовився.
"Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з Президентом України, верховним головнокомандувачем", — сказав він.
За словами Резнікова, Володимир Зеленський жодного разу не говорив з ним про можливість переведення.
"Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від Президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився б від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути головою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це (інформація про нове призначення. — Ред.) помилка", — відповів він.
Окрім того, Резніков наголосив, що відповідно до Конституції, відставку міністра оборони або міністра закордонних справ може приймати тільки Президент. Призначення на нову посаду в будь-яке міністерство обговорюються відповідно до закону.
Нагадаємо, вчора голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що міністр оборони Олексій Резніков буде звільнений, а його місце займе нинішній очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.