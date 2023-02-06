Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Резніков заявив, що не отримував пропозиції від Зеленського очолити Мінстратегпром arrow

Резніков заявив, що не отримував пропозиції від Зеленського очолити Мінстратегпром

6 лютого 2023 08:20
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Олексій Резніков прокоментував переведення на посаду міністра стратегпромисловості
Очільник Міноборони каже, що відмовився б від такої пропозиції
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Олексій Резніков заявляє, що якби йому запропонували очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, то він би відмовився. Мовляв, наразі такої пропозиції він не отримував.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав у коментарі для Фактів ICTV.

Читайте також:

Кадрові ротації у силовому блоці

Очільник Міноборони каже, що поки не отримував пропозиції від Президента України очолити Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості. Втім він одразу ж відмовився.

"Я можу прокоментувати, що це для мене є новиною. Зі мною жодної розмови про Міністерство з питань стратегічної промисловості не відбувалося з Президентом України, верховним головнокомандувачем", — сказав він.

За словами Резнікова, Володимир Зеленський жодного разу не говорив з ним про можливість переведення.

"Якщо раптом мені така пропозиція надійшла б від Президента України або прем’єр-міністра, то я відмовився б від неї, тому що я не маю експертизи, яка дозволяла б мені якісно бути головою Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості. Тому я думаю, що це (інформація про нове призначення. Ред.) помилка", — відповів він.

Окрім того, Резніков наголосив, що відповідно до Конституції, відставку міністра оборони або міністра закордонних справ може приймати тільки Президент. Призначення на нову посаду в будь-яке міністерство обговорюються відповідно до закону.

Нагадаємо, вчора голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що міністр оборони Олексій Резніков буде звільнений, а його місце займе нинішній очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:43 Окупанти 37 разів за добу обстріляли Херсонщину: гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків

09:31 За час війни загинуло понад 1300 мирних жителів Донеччини: минулої доби знову постраждав Бахмут

09:23 Індексація пенсій: хто з українців отримає від 500 грн підвищення

09:16 Вручати повістки можуть і на вулиці: в Міноборони розповіли, чому так відбувається

09:10 ​​​​​​​Російські підрозділи під Бахмутом не взаємодіють між собою: Генштаб повідомив про успіхи ЗСУ на фронті

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:49 Папа Римський заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та путіним

Новина з фото

08:46 ​​​​​​​Перший канадський танк Leopard для ЗСУ прибув до Польщі

08:23 "Нова пошта" нагадала, хто може відправляти посилки безкоштовно

08:16 ​​​​​​​ЗСУ ліквідували за добу понад 800 окупантів: Генштаб назвав нові втрати рф

08:00 Нові виклики та волонтерство: Анна Завертайло про ресторанний бізнес після перемоги

Новина з відео

21:24 Україна запровадила санкції проти атомної галузі росії

Новина з відео

21:10 "Джек міг вижити": науковці провели експеримент щодо кінцівки фільму "Титанік"

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Новина з відео

19:50 "Ти здохнеш, і всім пох*й": дружина окупанта поскаржилася на ставлення командування до солдатів

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 лютого: Ракам — сильний стрес, Рибам — фінансовий прибуток

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

16:02 В Рені ледь не затонула румунська баржа з 890 тоннами зерна: деталі подіїіваьл4

Новина з відео

13:43 Катався з дитячим візочком на льоду: на Полтавщині поліцейські витягли з ополонки чоловіка з немовлям

Новина з відео

23:48 Всі в теплому одязі та нормальному стані: Лубінець показав, як окупантів повертали у рф

Новина з відео

23:22 Окупанти стягують техніку та десятки тисяч військових до околиць Маріуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 У США збили китайську кулю-шпигуна

Ексклюзив

19:58 Резніков розповів про наступ росії, взяття Києва та відставку з посту міністра оборони: головні заяви

Ексклюзив

09:24 Як зміняться ціни на пальне в Україні після запровадження ембарго ЄС на російські нафтопродукти

08:00 Секонд-хенди захоплюють ринок одягу

20:20 День народження Facebook: сім найгучніших скандалів соцмережі Марка Цукерберга

Ексклюзив

08:00 Винищувачі F-16 для України: погляд з Конгресу США

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00 Саміт про вступ України до ЄС відбувся під сирени і злети російських носіїв ракет "Кинджал": всі подробиці зустрічі

Ексклюзив

18:00 "Бити, вивозити потягами чи не звертати уваги?": інтерв'ю з Іриною Фаріон про методи боротьби з російськомовними

17:03 У Харкові обговорили новий генплан міста: що планують змінити

17:01 Танці Лаврова з бубном: що являють собою потенційні союзники росії в Африці

Новина з відео

15:26 Гроші в дивані та нажива на ЗСУ: найгучніші корупційні скандали, які шокували Україну цього тижня

Актуальне по темі

None 6 Лютий 09:44

Окупанти 37 разів за добу обстріляли Херсонщину: гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків

None 6 Лютий 09:32

Індексація пенсій: хто з українців отримає від 500 грн підвищення

None 6 Лютий 09:16

Вручати повістки можуть і на вулиці: в Міноборони розповіли, чому так відбувається

None 6 Лютий 09:03

Папа Римський заявив, що готовий зустрітися із Зеленським та путіним

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB