Резников рассказал об особенностях формата "Рада Україна — НАТО"

Алексей Резников. Фото: Military Media Center

Благодаря появлению формата "Рада Україна — НАТО" удастся повысить эффективность взаимодействия с Альянсом. Этот формат заменит заседание Комиссии Украина — НАТО на уровне министров обороны, последнее из которых состоялось на прошлой неделе в Брюсселе.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

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"Я верю, что это произойдет и, думаю, об этом будет провозглашено на саммите в Вильнюсе. Тогда Украина будет на равных сидеть за столом с членами Альянса. В Украины будет право поднимать вопросы, включать их в повестку дня, обсуждать, участвовать в работе подкомиссий, подкомитетов", — отметил министр в комментарии для Military Media Center.

Как это поможет Украине

По словам Резникова, преимуществом нового формата станет то, что Украина получит право на участие в как минимум двух ежегодных заседаниях на уровне министров обороны стран НАТО.

"Это придает гораздо больше субъектности, что, соответственно, позволит нам быть более эффективными во взаимодействии с НАТО", — заверил он.

Вильнюсский саммит для Украины

Министр обороны также надеется, что на Вильнюсском саммите Украина получит четкие сроки и условия для вступления нашего государства в НАТО.

"Ожидаю, что нам дадут четкий, понятный сигнал и формулу, по которой мы, очевидно, станем страной НАТО", — подчеркнул он.

Резников выразил надежду, что во время саммита уточнят сроки вступления или будет определено "специальное событие", после которого Украина станет членом НАТО, и это уже "не будет непонятная расплывчатая форма об "открытой двери".

Отметим, что саммит пройдет в столице Литвы в Вильнюсе в июле.

Напомним, ранее Алексей Резников заявил, что контрнаступление украинских войск не будет таким быстрым, как это было под Харьковом. Повторить успех Харьковского контрнаступления будет сложно. И ждать быстрого развития событий, как того хочется украинцам, не стоит.