Резніков розповів про особливості формату "Рада Україна — НАТО"

Олексій Резніков. Фото: Military Media Center

Завдяки появі формату "Рада Україна — НАТО" вдасться підвищити ефективність взаємодії з Альянсом. Цей формат замінить засідання Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів оборони, останнє з яких відбулось на минулому тижні у Брюсселі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

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"Я вірю, що це відбудеться і, думаю, про це буде проголошено на саміті у Вільнюсі. Тоді Україна буде на рівних сидіти за столом з членами Альянсу. В України буде право порушувати питання, включати їх до порядку денного, обговорювати, брати участь у роботі підкомісій, підкомітетів", — зазначив міністр у коментарі для Military Media Center.

Як це допоможе Україні

За словами Резнікова, перевагою нового формату стане те, що Україна здобуде право на участь у як мінімум двох щорічних засіданнях на рівні міністрів оборони країн НАТО.

"Це додає набагато більше суб’єктності, що відповідно дасть нам можливість бути більш ефективними у взаємодії з НАТО", — запевнив він.

Вільнюський саміт для України

Також міністр оборони сподівається, що на Вільнюському саміті Україна отримає чіткі терміни та умови для вступу нашої держави в НАТО.

"Очікую, що нам дадуть чіткий, зрозумілий сигнал і формулу, за якою ми, очевидно, станемо країною НАТО", — наголосив він.

Резніков висловив сподівання, що під час саміту окреслять сроки вступу або буде визначена "певна подія", після якої Україна стане членом НАТО, і це вже "не буде незрозуміла розпливчаста форма про "відкриті двері".

Зазначимо, що саміт відбудеться у столиці Литви Вільнюсі в липні.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков заявив, що контрнаступ українських військ не буде таким швидким, як це було під Харковом. Повторити успіх Харківського контрнаступу буде складно. І чекати на швидкий розвиток подій, як того хочеться українцям, не варто.