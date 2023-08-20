Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Резников рассказал, когда состоится следующий "Рамштайн" arrow

Резников рассказал, когда состоится следующий "Рамштайн"

20 августа 2023 23:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Резников рассказал, когда состоится следующий "Рамштайн"
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Минобороны
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Следующий "Рамштайн" состоится в сентябре. Его приоритетом остается усиление ПВО.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью 24 каналу.

Читайте также:

Когда состоится следующий "Рамштайн"

По словам Резникова, 15-я встреча министров обороны стран-партнеров запланирована на 18-24 сентября. Заседание будет офлайн на авиабазе "Рамштайн".

Приоритетом остается усиление ПВО. Второй пункт — артиллерия и амуниция к ней, боеприпасы, третий — бронетехника всех видов.

Также будут обсуждаться будущая концепция Сил обороны Украины.

"Это значит, что наши партнеры тоже должны понимать, как им долгий горизонт планирования определять у себя: свои бюджеты, разгон своего производства", — пояснил Алексей Резников.

Напомним, недавно Алексей Резников прокомментировал слухи о своей отставке с должности министра обороны. По его словам, он не является "человеком с политическими амбициями" и уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими его отставки".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

None

"Наша справа". Скандальные ДТП

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз