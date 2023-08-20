Резников рассказал, когда состоится следующий "Рамштайн"
Следующий "Рамштайн" состоится в сентябре. Его приоритетом остается усиление ПВО.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью 24 каналу.
Когда состоится следующий "Рамштайн"
По словам Резникова, 15-я встреча министров обороны стран-партнеров запланирована на 18-24 сентября. Заседание будет офлайн на авиабазе "Рамштайн".
Приоритетом остается усиление ПВО. Второй пункт — артиллерия и амуниция к ней, боеприпасы, третий — бронетехника всех видов.
Также будут обсуждаться будущая концепция Сил обороны Украины.
"Это значит, что наши партнеры тоже должны понимать, как им долгий горизонт планирования определять у себя: свои бюджеты, разгон своего производства", — пояснил Алексей Резников.
Напомним, недавно Алексей Резников прокомментировал слухи о своей отставке с должности министра обороны. По его словам, он не является "человеком с политическими амбициями" и уволиться может и сам, если "уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими его отставки".