Резніков розповів, коли відбудеться наступний "Рамштайн"
Наступний "Рамштайн" відбудеться у вересні. Його пріоритетом залишиться посилення ППО.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю 24 каналу.
Коли відбудеться наступний "Рамштайн"
За словами Резнікова, 15 зустріч міністрів оборони країн-партнерів запланована на 18-24 вересня. Засідання буде офлайн на авіабазі "Рамштайн".
Пріоритетом залишиться посилення ППО. Другий пункт — артилерія та амуніція до неї, боєприпаси, третій — бронетехніка усіх видів.
Також будуть обговорювати майбутню концепцію Сил оборони України.
Це означає, що наші партнери теж мають розуміти, як їм довгий горизонт планування визначати у себе: свої бюджети, розгін свого виробництва", — пояснив Олексій Резніков.
Нагадаємо, нещодавно Олексій Резніков прокоментував чутки про свою відставку з посади міністра оборони. За його словами, він не є "людиною з політичними амбіціями" і звільнитись може й сам, якщо "вже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".