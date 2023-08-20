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Резніков розповів, коли відбудеться наступний "Рамштайн"

20 серпня 2023 23:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Резніков розповів, коли відбудеться наступний "Рамштайн"
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Міноборони
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Наступний "Рамштайн" відбудеться у вересні. Його пріоритетом залишиться посилення ППО.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю 24 каналу.

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Коли відбудеться наступний "Рамштайн"

За словами Резнікова, 15 зустріч міністрів оборони країн-партнерів запланована на 18-24 вересня. Засідання буде офлайн на авіабазі "Рамштайн". 

Пріоритетом залишиться посилення ППО. Другий пункт — артилерія та амуніція до неї, боєприпаси, третій — бронетехніка усіх видів.

Також будуть обговорювати майбутню концепцію Сил оборони України.

Це означає, що наші партнери теж мають розуміти, як їм довгий горизонт планування визначати у себе: свої бюджети, розгін свого виробництва", — пояснив Олексій Резніков.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Резніков прокоментував чутки про свою відставку з посади міністра оборони. За його словами, він не є "людиною з політичними амбіціями" і звільнитись може й сам, якщо "вже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які бажають його відставки".

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