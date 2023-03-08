Резников приехал на встречу министров обороны стран ЕС: о чем будут говорить
Алексей Резников в Стокгольме принимает участие в саммите глав минобороны стран Евросоюза. Европейцы будут обсуждать скорость поставки оружия Силами обороны Украины.
Об этом министр обороны Украины сообщил на своей Twitter-странице.
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Встреча военных министров
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников принял участие в саммите министров обороны стран Европейского Союза.
Саммит проходит в столице Швеции в Стокгольме.
Что будут говорить об Украине
По словам Резникова, на встрече глав военных ведомств стран Евросоюза речь пойдет об оружии для Украины, скорости ее предоставления ВСУ.
Кроме того, будут говорить о солидарности Европы с воюющей страной.
Благодарность за поддержку
Министр обороны Украины поблагодарил министра обороны Швеции Палу Йонсона и высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля за организацию этой встречи.
"Поддержка сильна. Наши партнеры с нами к победе", — заверил Алексей Резников.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" может состояться в середине марта. Вероятно, оно будет проходить онлайн.
Фото: "РИА Новости"