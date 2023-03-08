Резніков приїхав на зустріч міністрів оборони країн ЄС: про що говоритимуть
Олексій Резніков у Стокгольмі бере участь у саміті очільників міноборони країн Євросоюзу. Європейці обговорюватимуть швидкість постачання зброї Силами оборони України.
Про це міністр оборони України повідомив на своїй Twitter-сторінці.
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Зустріч військових міністрів
Очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков взяв участь у саміті міністрів оборони країн Європейського Союзу.
Саміт відбувається у столиці Швеції Стокгольмі.
Що говоритимуть про Україну
За словами Резнікова, на зустрічі очільників військових відомств країн Євросоюзу мова йтиме про зброю для України, швидкість її надання ЗСУ.
Крім того, говоритимуть про солідарність Європи із воюючою країною.
Подяка за підтримку
Міністр оборони України подякував міністру оборони Швеції Палу Йонсону та високому представнику ЄС із закордонних справ Жозепу Боррелю за організацію цієї зустрічі.
"Підтримка сильна. Наші партнери з нами до перемоги", — запевнив Олексій Резніков.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може відбутися у середині березня. Ймовірно, воно буде проходити онлайн.
Фото: "РИА Новости"