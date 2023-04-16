Резников объяснил, почему западные страны боятся давать Украине оружие: при чем здесь Меркель

Алексей Резников во время пресс-конференции в Киеве, 29 марта 2023 года. Фото: Новини.LIVE

Министр обороны Алексей Резников заявил, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году помешала членству Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе, после чего Россия совершила агрессию против этих стран. Позиция влиятельного немецкого политика сыграла свою роль и в снабжении оружием Украины, которая сейчас противостоит российской агрессии.

Об этом Алексей Резников сказал в интервью испанской газете La Razon.

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Почему Запад не предоставляет все необходимое Украине оружие

Отвечая на вопрос, почему Запад еще не дал Украине всего необходимого оружия, министр заявил, что Запад "давно живет по догме "не провоцировать Россию", что было особенно ощутимо во время Бухарестского саммита НАТО в 2008 году.

"Тогда существовала вполне реальная возможность того, что Украина и Грузия станут новыми членами Альянса. Американцы были за, как и большинство европейцев. Лишь канцлер Германии Ангела Меркель выступила против и убедила других", — напомнил он.

Резников добавил, что после этого были вторжение и оккупация части Грузии, оккупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей, а также взрывы на складах в Чехии и Болгарии и отравление в Солсбери, "и снова та же доктрина: не провоцировать Россию".

"Вторая ошибка (Запада. — Ред.) заключалась в том, что там считали: если будет военное столкновение, то маленькая советская армия будет противостоять гораздо большей и будет разбита. Ну, мы не советская страна с советской армией", — указал он.

Оценка военной помощи от Германии

При этом Резников подчеркнул, что сейчас удовлетворен уровнем помощи, оказываемой Германией. По словам министра, "нужно было много работать, чтобы убедить их быть смелее".

"Я понимаю их причины. После Нюрнбергского процесса они стали пацифистской страной, они изменились. Это может произойти и с Россией, если состоится Нюрнберг-2 и осудят военных преступников", — сказал глава украинского оборонного ведомства.

Как известно, на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году Германия и Франция заблокировали предоставление Украине и Грузии плана действий по членству в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России.

Напомним, недавно стало известно, что Германия увеличила военную помощь Украине. В новый пакет помощи, анонсированный на прошлой неделе, были внесены изменения, в частности относительно количества разнообразной военной техники.

Также сообщалось, что бюджетный комитет немецкого Бундестага 29 марта одобрил представление правительства ФРГ по выделению дополнительных 12 миллиардов евро военной помощи Украине.