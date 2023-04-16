Резніков пояснив, чому західні країни бояться давати Україні зброю: до чого тут Меркель

Олексій Резніков під час пресконференції у Києві, 29 березня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель у 2008 році завадила членству України та Грузії в Північноатлантичному Альянсі, після чого Росія здійснила агресію проти цих країн. Позиція впливової німецької політикині зіграла свою роль і у постачанні зброї Україні, яка зараз протистоїть російській агресії.

Про це Олексій Резніков сказав в інтерв’ю іспанській газеті La Razon.

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Чому Захід не надає всієї необхідної Україні зброї

Відповідаючи на питання, чому Захід ще не дав Україні всієї необхідної зброї, міністр заявив, що Захід "давно живе за догмою не провокувати Росію", що було особливо відчутним під час Бухарестського саміту НАТО у 2008 році.

"Тоді існувала цілком реальна можливість того, що Україна і Грузія стануть новими членами Альянсу. Американці були за, як і більшість європейців. Лише канцлер Німеччини Ангела Меркель виступила проти і переконала інших", — нагадав він.

Резніков додав, що після цього були вторгнення й окупація частини Грузії, окупація Криму й частини Донецької та Луганської областей, а також вибухи на складах у Чехії та Болгарії та отруєння в Солсбері, "і знову та сама доктрина: не провокувати Росію".

"Друга помилка (Заходу. — Ред.) полягала в тому, що там вважали: якщо буде військове зіткнення, то маленька радянська армія протистоятиме набагато більшій і буде розбита. Ну, ми не радянська країна з радянською армією", — вказав він.

Оцінка військової допомоги від Німеччини

При цьому Резніков наголосив, що зараз задоволений рівнем допомоги, яку надає Німеччина. За словами міністра, "потрібно було багато працювати, щоб переконати їх бути сміливішими".

"Я розумію їхні причини. Після Нюрнберзького процесу вони стали пацифістською країною, вони змінилися. Це може статися і з Росією, якщо відбудеться Нюрнберг-2 і засудять воєнних злочинців", — сказав очільник українського оборонного відомства.

Як відомо, на Бухарестському саміті НАТО 2008 року Німеччина та Франція заблокували надання Україні та Грузії плану дій щодо членства в НАТО, побоюючись ескалації з боку Росії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Німеччина збільшила військову допомогу для України. У новий пакет допомоги, анонсований минулого тижня, були внесені зміни, зокрема, щодо кількості різноманітної військової техніки.

Також повідомлялося, що бюджетний комітет німецького Бундестагу 29 березня схвалив подання уряду ФРН щодо виділення додаткових 12 мільярдів євро військової допомоги Україні.