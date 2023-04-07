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"Реакция Израиля заставит наших врагов заплатить высокую цену", - Нетаньяху о событиях в стране

7 апреля 2023 04:28
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ближайшее время Израиль ответит на удары по его территории со стороны Ливана и сектора Газа.

Об этом The Times of Israel.

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"Реакция Израиля сегодня ночью и позже заставит наших врагов заплатить высокую цену", — заявил Нетаньяху.

Также министр обороны Йоав Галант заявил, что система безопасности Израиля хорошо подготовлена во всех секторах.

Минобороны Израиля сообщает, что на основе рекомендаций Армии обороны страны и сил безопасности принят ряд решений, которые ответят на стрельбу по израильским гражданам на севере и юге страны.

Также издание сообщает, что Соединенные Штаты заявили в вечере, 6 апреля, что Израиль имеет право защищаться после ракетных обстрелов из Ливана и Газы.

"Мы осуждаем запуски ракет из Ливана и Газы", — подчеркнул спикер Госдепартамента Ведант Патель.

Напомним, что вечером, 6 апреля, Израиль начал наносить удары по террористам на территории сектора Газа. О пострадавших пока не сообщается. Вся информация уточняется и дополняется.

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