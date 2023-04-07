Ізраїль почав завдавати удари по сектору Газа: подробиці

Ізраїль завдає авіаударів по сектору Газа у відповідь на ракетні обстріли своїх північних регіонів

Ввечері, 6 квітня, Ізраїль почав завдавати ударів по терористах на території сектору Газа. Про постраждалих поки що не повідомляється.

Про це інформує офіційний твіттер-акаунт Збройних сил Ізраїлю.

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Подробиці

У мережі з'явилися кадри, які вказують на те, що Ізраїль завдає авіаударів по сектору Газа у відповідь на недавні ракетні обстріли своїх північних регіонів, скоєних раніше новим угрупованням ХАМАС із території Лівану.

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ офіційно оголосила про початок операції й підтвердила, що обстрілює сектор Газа.

UPD: Ізраїльські військові заявили, що цілями їхніх авіаударів стали два тунелі й два палестинські об’єкти з виробництва зброї в секторі Газа. Як зазначається там, обстріл став відповіддю на "порушення безпеки з боку ХАМАС в останні дні".

Нагадаємо, що у четвер, 6 квітня, Ліван обстріляв ракетами північну територію Ізраїлю. ЗМІ повідомляють, що у відповідь Ізраїль обстріляв південний Ліван.