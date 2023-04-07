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"Реакція Ізраїлю змусить наших ворогів заплатити високу ціну", — Нетаньягу про події в країні

7 квітня 2023 04:28
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що найближчим часом Ізраїль відповість на удари по його території з боку Лівану та сектору Газа.

Про це The Times of Israel.

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Подробиці

"Реакція Ізраїлю сьогодні вночі й пізніше змусить наших ворогів заплатити високу ціну", — заявив Нетаньягу.

Також міністр оборони Йоав Галант заявив, що систему безпеки Ізраїлю добре підготовлено у всіх секторах. 

Міноборони Ізраїлю повідомляє, що на основі рекомендацій Армії оборони країни та сил безпеки прийнято низку рішень, які стануть відповіддю на стрілянину по ізраїльським громадянам на півночі та півдні країни.

Також видання повідомляє, що Сполучені Штати заявили в увечері, 6 квітня, що Ізраїль має право захищатися після ракетного обстрілу з Лівану та Гази.

"Ми засуджуємо запуски ракет з Лівану та Гази", — наголосив речник Держдепартаменту Ведант Патель.

Нагадаємо, що ввечері, 6 квітня, Ізраїль почав завдавати ударів по терористах на території сектору Газа. Про постраждалих поки що не повідомляється. Вся інформація уточнюється й доповнюється.

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