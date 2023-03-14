Резніков назвав дату десятої зустрічі у форматі "Рамштайн"

Що саме обговорюватимуть союзники — невідомо

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що десяте засідання країн щодо військової допомоги України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 березня.

Про це він написав у своєму Facebook.

Резніков зазначив, що у вівторок, 14 березня, він з очільницею оборонного відомства Нідерландів Кайсою Оллонґрен відвідав Миколаївщину та Одещину, де обговорили "важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться вже завтра, 15 березня".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, що до коаліції за створення Спецтрибуналу для росії приєдналися ще дві країни. Наразі 32 держави працюють разом, щоб притягнути до відповідальності країну-терориста.