Рада вернулась после долгого перерыва: повестка дня на сегодня
Во вторник, 18 августа, Верховная Рада возобновила работу в сессионном зале после длительного перерыва. Последнее пленарное заседание состоялось 16 июля. В тот день народные депутаты избрали нового премьер-министра и новый состав правительства. До сих пор вакантными остаются должности руководителей Министерства иностранных дел и Минобороны.
Новини.LIVE со ссылкой на источник в парламенте сообщают, какие вопросы депутаты рассмотрят сегодня.
Повестка дня Рады на 18 августа
Предварительно в повестке дня девять вопросов. Среди них — проект нового Таможенного кодекса.
Также Рада рассмотрит:
- проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям;
- проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины о процедурах банкротства и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенного производства по делам о банкротстве (неплатежеспособности) для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства
- проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования" относительно восстановления действия его отдельных норм, особенностей их применения во время действия правового режима военного положения и совершенствования мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования;
- проект Закона об акционерном обществе "Восточный горно-обогатительный комбинат";
- проект закона о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления платы за оформление и выдачу документов в сфере государственного экспортного контроля в специальный фонд государственного бюджета;
- проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию, протезирование;
- проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" относительно формирования комплексной государственной поддержки и повышения социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью;
- проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины и Закона Украины "О предотвращении коррупции" в связи с присоединением Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.
Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада на этой неделе, вероятно, не будет рассматривать новые кадровые назначения, в частности кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел. Председатель профильного комитета Елена Шуляк отметила, что по состоянию на утро соответствующих представлений президента в парламент еще не поступало. По ее словам, кадровые вопросы могут появиться в повестке дня после поступления официальных кандидатур.
Также народный депутат Ярослав Железняк в эфире День.LIVE заявлял, что Украина должна обновить Таможенный кодекс, чтобы привести законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза в преддверии предстоящего вступления в ЕС. Он отметил, что документ еще не является окончательным и ко второму чтению его планируют существенно доработать, в частности, могут убрать отдельные преждевременные положения, касающиеся оперативно-розыскной деятельности таможни.
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