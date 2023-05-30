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Рада сократила предельный возраст призывников

30 мая 2023 16:11
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Рада сократила предельный возраст призывников
Заседание Верховной Рады Украины. Фото: Telegram/ВРУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 30 мая, Верховная Рада Украины уменьшила предельный возраст призывников с 27 до 25 лет. Это означает, что на войну смогут призывать с 25 лет мужчин, которые не проходили срочную службу или военную кафедру.

Об этом сообщает Верховная Рада Украины.

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Парламент поддержал изменения в Закон о воинской обязанности и военной службе (№9281).

Документом уменьшен предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. После достижения 25-летнего возраста призывники должны стать на военный учет военнообязанных.

"Большинство граждан сейчас получают отсрочку от призыва на срочную военную службу при достижении 18-летнего возраста. Речь идет преимущественно о получении образования. Обучение продолжается в течение 4-6 лет и заканчивается при достижении 22-24 летнего возраста. лет, призывные комиссии будут 1-3 года на реализацию выполнения гражданами Украины воинского долга и призыва их на срочную военную службу", — говорится в сообщении ВР Украины.

Напомним, ранее мы писали, что депутаты в Верховной Раде проголосовали за увеличение отпуска военных. Теперь военнослужащие могут взять до 40 дней отдыха без учета проезда.

Ранее военнослужащие в период военного положения могли взять часть ежегодного основного отпуска или отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия. Каждая из которых могла быть предоставлена продолжительностью не более 10 календарных дней без учета проезда.

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