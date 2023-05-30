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Верховна Рада збільшила відпустки для військових

30 травня 2023 15:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Верховна Рада збільшила відпустки для військових
Депутати Верховної Ради на засіданні. Фото: Вікіпедія
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що депутати у Верховній Раді проголосували за збільшення відпустки для військових. Тепер військовослужбовці зможуть взяти до 40 днів відпочинку без урахування проїзду.

Про це інформує ТСН.

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Раніше військовослужбовці в період воєнного стану могли взяти частину щорічної основної відпустки або відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення. Кожна із яких могла бути надана тривалістю не більше ніж 10 календарних днів без урахування проїзду.

Військові зможуть взяти 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами після ухвалення закону про збільшення відпусток. Вони рахуватимуться також без проїзду, але не більше двох діб в один бік, як і раніше.

За збільшення терміну відпустки проголосували 333 депутати. Проти ніхто з політиків не проголосував.

Остаточно це рішення Верховна Рада має ухвалити у червні 2023 року.

голосування
Результати рішення депутатами Верховної Ради. Фото: ТСН

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає альтернативну систему доплат військовим української армії. Надбавки призначатимуть залежно від часу виконання бойових чи спеціальних завдань.

В Україні військовим пропонують встановити додаткові винагороди залежно від термінів проходження служби. Йдеться про щомісячні доплати.

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