Верховна Рада збільшила відпустки для військових

Депутати Верховної Ради на засіданні. Фото: Вікіпедія

Сьогодні, 30 травня, стало відомо, що депутати у Верховній Раді проголосували за збільшення відпустки для військових. Тепер військовослужбовці зможуть взяти до 40 днів відпочинку без урахування проїзду.

Про це інформує ТСН.

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Відпустки для військових

Раніше військовослужбовці в період воєнного стану могли взяти частину щорічної основної відпустки або відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення. Кожна із яких могла бути надана тривалістю не більше ніж 10 календарних днів без урахування проїзду.

Військові зможуть взяти 30 днів і ще 10 днів за сімейними обставинами після ухвалення закону про збільшення відпусток. Вони рахуватимуться також без проїзду, але не більше двох діб в один бік, як і раніше.

За збільшення терміну відпустки проголосували 333 депутати. Проти ніхто з політиків не проголосував.

Остаточно це рішення Верховна Рада має ухвалити у червні 2023 року.

Результати рішення депутатами Верховної Ради. Фото: ТСН

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає альтернативну систему доплат військовим української армії. Надбавки призначатимуть залежно від часу виконання бойових чи спеціальних завдань.

В Україні військовим пропонують встановити додаткові винагороди залежно від термінів проходження служби. Йдеться про щомісячні доплати.