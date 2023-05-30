Рада скоротила граничний вік призовників

Засідання Верховної Ради України. Фото: Telegram/ВРУ

Сьогодні, 30 травня, Верховна Рада України зменшила граничний вік призовників із 27 до 25 років. Це означає, що на війну зможуть призивати з 25 років тих чоловіків, які не проходили строкову службу чи військову кафедру.

Про це повідомляє Верховна Рада України.

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Документом зменшено граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку. Після досягнення 25-річного віку призовники мають стати на військовий облік військовозобов’язаних.

"Більшість громадян нині отримують відстрочку від призову на строкову військову службу при досягненні 18-річного віку. Йдеться переважно про здобуття освіти. Навчання триває протягом 4-6 років і закінчується під час досягнення 22-24 річного віку. Зі зменшенням граничного призовного віку до 25 років, призовні комісії матимуть 1-3 роки на реалізацію виконання громадянами України військового обов’язку та призову їх на строкову військову службу", — йдеться в повідомленні ВР України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що депутати у Верховній Раді проголосували за збільшення відпустки для військових. Тепер військовослужбовці зможуть взяти до 40 днів відпочинку без урахування проїзду.

Раніше військовослужбовці в період воєнного стану могли взяти частину щорічної основної відпустки або відпустку за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення. Кожна із яких могла бути надана тривалістю не більше ніж 10 календарних днів без урахування проїзду.