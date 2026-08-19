Рада разрешила использовать гуманитарные автобусы для перевозок

Люди в городском автобусе. Фото: Новини.LIVE

Иванна Чайка редактор политических новостей

В среду, 19 августа, Верховная Рада приняла законопроект №15102, который изменяет правила использования транспортных средств, переданных Украине в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок в период военного положения. Документ призван устранить законодательные противоречия и расширить возможности использования гуманитарных автобусов на междугородних и пригородных маршрутах. Изменения коснутся, в частности, коммунальных перевозчиков и органов власти, организующих такие перевозки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Гуманитарные автобусы смогут работать на маршрутах общего пользования

Документ предусматривает внесение изменений в статью 15 Закона Украины "О гуманитарной помощи". Вместо действующего узкого перечня получателей гуманитарного транспорта вводится более широкое определение субъектов хозяйствования коммунальной собственности, которые могут использовать такие транспортные средства для перевозки пассажиров.

Отдельно расширяется перечень органов, которые могут обеспечивать организацию пассажирских перевозок. Теперь в соответствующей норме упоминаются не только органы местного самоуправления, но и органы исполнительной власти.

Речь идет о возможности использовать гуманитарные автобусы для перевозки пассажиров на маршрутах общего пользования, в частности для обеспечения транспортного сообщения и перевозки льготных категорий населения.

Необходимость изменений авторы объясняли тем, что действующее законодательство содержало несогласованности между нормами о гуманитарной помощи и автомобильном транспорте. Из-за этого на практике возникали проблемы с использованием автобусов, переданных Украине международными донорами, в частности коммунальными предприятиями.

Как писали Новини.LIVE, сегодня Верховная Рада должна рассмотреть назначение новых министров. Речь идет о главах МИД и Минобороны. Фракция "Слуга народа" уже одобрила эти кандидатуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине предлагают ужесточить ответственность перевозчиков за нарушение требований «Укртрансбезопасности". Законопроект №15515 предусматривает штрафы за невыполнение предписаний, препятствование проверкам и недопуск инспекторов, а максимальный штраф может достигать 51 тысячи гривен.