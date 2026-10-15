Рада обратилась к Зеленскому с просьбой присвоить Рощиной и Карпюку звание Героя Украины

Журналистка Виктория Рощина. Фото: Виктория Рощина/Facebook

В четверг, 15 октября, Верховная Рада поддержала запрос к президенту Украины о посмертном присвоении звания Героя Украины журналистке Виктории Рощиной и военнослужащему Николаю Карпюку. Речь идет о признании их вклада и обстоятельств, при которых они погибли. Окончательное решение о присвоении государственных наград должен принять президент Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Реклама

Кто такая Виктория Рощина

Виктория Рощина — украинская журналистка, освещавшая российскую агрессию, жизнь людей на временно оккупированных территориях и события на фронте. Она сотрудничала с Hromadske, "Українською правдою" и другими СМИ, готовила репортажи из горячих точек и рассказывала о последствиях российской оккупации.

В начале полномасштабного вторжения журналистка работала на востоке Украины, в частности освещала ситуацию в оккупированных городах. В марте 2022 года российские военные задержали её в Бердянске Запорожской области и удерживали около десяти дней. После освобождения Рощина продолжила журналистскую работу и вновь отправлялась на оккупированные территории.

3 августа 2023 года журналистка пропала во время поездки на временно оккупированную территорию. Российская сторона подтвердила, что удерживает её, лишь весной 2024 года. Близкие и коллеги долгое время не располагали полной информацией о месте её пребывания и условиях содержания.

Читайте также:

В сентябре 2024 года Рощину, по данным украинской стороны, должны были включить в списки на обмен, однако домой она так и не вернулась. В октябре 2024 года стало известно о её смерти в российском заключении. Российская сторона указала датой смерти 19 сентября 2024 года, но сначала не сообщила об обстоятельствах гибели.

В 2025 году журналистские расследования установили, что Рощина умерла в следственном изоляторе в городе Кизел Пермского края России. Расследователи также сообщали о следах пыток на теле журналистки.

Что известно о Николае Карпюке

Николай Карпюк — украинский общественный и политический деятель, соучредитель Украинской национальной ассамблеи — Украинской народной самообороны (УНА-УНСО) и бывший политзаключенный Кремля. Он родился 21 мая 1964 года в селе Великий Житин в Ровенской области и присоединился к украинскому национальному движению еще в начале 1990-х годов.

Николай Карпюк. Фото: Юрий Гончаренко/Facebook

Карпюк принимал участие в общественно-политической жизни Украины, в частности в акции "Украина без Кучмы", Оранжевой революции и Революции достоинства. Также он был связан с боевыми событиями в Приднестровье и Абхазии.

В марте 2014 года Карпюка задержали в России. В 2016 году российский суд приговорил его к 22,5 годам лишения свободы по обвинениям, связанным с участием в боевых действиях во время Первой чеченской войны. Украинские правозащитники и представители власти заявляли о политическом характере преследования и применении пыток для получения признаний.

В сентябре 2019 года Карпюк вернулся в Украину в рамках обмена задержанными лицами между Украиной и Россией. После начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды Сил обороны Украины.

19 сентября 2026 года Николай Карпюк погиб при выполнении боевого задания на Запорожском направлении в результате удара российского беспилотника. Ему было 62 года. О его гибели сообщили украинские общественные и политические деятели, которые знали его и сотрудничали с ним.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада приняла законопроект, предусматривающий введение НДС в размере 20% на товары стоимостью до 150 евро, приобретенные через иностранные маркетплейсы. Налог будет начисляться на стоимость товаров, а ответственность за его уплату будет возлагаться на электронные платформы или определенных ими посредников. Новые правила должны вступить в силу с 1 июля 2027 года, при этом льготу для некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро планируют сохранить.

Также Рада приняла законопроект №15532, который переносит полноценный запуск системы "еАкциз" с 1 ноября 2026 года на 1 июля 2027 года. Система должна обеспечить электронный учет и отслеживаемость оборота алкоголя, табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, заменив бумажные акцизные марки электронными идентификаторами. Отсрочку объясняют необходимостью доработать и протестировать программное обеспечение, а также подготовить бизнес к новым требованиям; для отдельных нарушений предусмотрен переходный период с уменьшенными штрафами.