Рада приняла законопроект о ГИА и вступительной компании 2023 года: детали
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении правительственный проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной компании 2023 года". "За" проголосовали 285 нардепов.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
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Подробности
Согласно законопроекту, предлагается дополнить законы Украины "О полном общем среднем образовании", "О профессиональном высшем образовании" и "О высшем образовании" положениями, которыми предусмотрено, что:
- соискатели образования, завершающие получение полного общего среднего образования в 2022-2023 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА;
- в 2023 году прием на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования и высшего образования для получения степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра осуществляется в особом порядке, который определен Министерством образования и науки;
- финансирование мероприятий по организации и проведению вступительных испытаний для получения высшего образования степени младшего бакалавра, бакалавра и магистра осуществляется за счет расходов, предусмотренных в 2023 году Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2023 год" по бюджетной программе "Осуществление внешнего оценивания и мониторинг качества образования Украинским центром оценивания качества образования и его региональными подразделениями", и за счет других источников.
Напомним, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о запрете распространения информации о пленарном заседании во время военного положения. Он был зарегистрирован 9 февраля.