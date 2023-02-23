Рада прийняла законопроєкт щодо ДПА та вступної компанії 2023 року: деталі

Верховна Рада України

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні урядовий проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної компанії 2023 року". "За" проголосували 285 нардепів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Згідно з законопроєктом, пропонується доповнити закони України "Про повну загальну середню освіту", "Про фахову передвищу освіту" та "Про вищу освіту" положеннями, якими передбачено, що:

здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році, звільняються від проходження ДПА;

у 2023 році прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти та вищої освіти для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється в особливому порядку, який визначений Міністерством освіти і науки;

фінансування заходів з організації та проведення вступних випробувань для здобуття вищої освіти ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра здійснюється за рахунок видатків, передбачених у 2023 році Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" за бюджетною програмою "Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами", та за рахунок інших джерел.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання під час воєнного стану. Він був зареєстрований 9 лютого.