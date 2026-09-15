Рада поддержала законопроект Зеленского, направленный против дропов и мошеннических колл-центров

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Во вторник, 15 сентября, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за незаконные действия с платежными картами, счетами и другими средствами доступа к средствам. Документ, в частности, предусматривает отдельную ответственность за передачу или получение платежных инструментов с целью их использования для мошенничества или других уголовных правонарушений. Речь также идет о борьбе с так называемыми «дроп»-сетями, через которые могут проходить средства в рамках мошеннических, наркоторговых и других преступных схем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

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Отдал карту мошенникам — можешь сесть: законопроект

Законопроект предусматривает изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины. Его цель — усилить защиту граждан и их средств от незаконного использования платежных инструментов, банковских и платежных счетов, электронных кошельков и данных для доступа к ним.

В частности, Уголовный кодекс планируется дополнить новой статьёй 200¹. Она будет устанавливать ответственность за передачу платежного инструмента, учетных данных или доступа к счету другому лицу, если это делается с целью последующего совершения мошенничества или другого преступления.

За такую передачу предлагается штраф от 300 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (5100–17 000 гривен).

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За получение, приобретение, хранение или передачу платежного инструмента другого лица с целью совершения преступления будет предусмотрен штраф от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов (51 000–170 000 гривен), ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Если такие действия будут совершаться повторно или организованной группой, предлагается установить наказание в виде пяти-восьми лет лишения свободы.

Также планируется расширить статью 200 УК. Она будет охватывать незаконное завладение платежными инструментами, индивидуальной учетной информацией, средствами доступа к банковским и платежным счетам, а также незаконное получение доступа к счетам или электронным кошелькам.

Отдельно законопроект предусматривает возможность применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам, если соответствующие преступления совершались уполномоченными лицами в их интересах.

Законопроект также призван имплементировать положения Директивы ЕС 2019/713 о противодействии мошенничеству и подделке безналичных платежных средств.

Как писали Новини.LIVE, 15 сентября Верховная Рада освободила Руслана Кравченко от должности генерального прокурора, решение поддержали 317 народных депутатов. Накануне представление президента Владимира Зеленского единогласно поддержал профильный комитет парламента. Отставка Кравченко произошла на фоне конфликта между Офисом генпрокурора и антикоррупционными органами.

Также 15 сентября в Верховной Раде Елена Слободян принесла присягу народного депутата и официально вступила в должность. После этого она присоединилась к фракции "Слуга народа", по списку которой баллотировалась под № 166. До избрания депутатом Слободян с 2021 года возглавляла секретариат председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.