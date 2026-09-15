Рада підтримала законопроєкт Зеленського проти дропів і шахрайських кол-центрів

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У вівторок, 15 вересня, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який посилює кримінальну відповідальність за незаконні дії з платіжними картками, рахунками та іншими засобами доступу до коштів. Документ, зокрема, передбачає окрему відповідальність за передачу або отримання платіжних інструментів із метою використання їх для шахрайства чи інших кримінальних правопорушень. Йдеться також про боротьбу з так званими "дроп"-мережами, через які можуть проводити кошти у шахрайських, наркоторгівельних та інших злочинних схемах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

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Віддав картку шахраям — можеш сісти: законопроєкт

Законопроєкт передбачає зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України. Його мета — посилити захист громадян та їхніх коштів від незаконного використання платіжних інструментів, банківських і платіжних рахунків, електронних гаманців та даних для доступу до них.

Зокрема, Кримінальний кодекс планують доповнити новою статтею 200¹. Вона встановлюватиме відповідальність за передачу платіжного інструменту, облікових даних або доступу до рахунку іншій особі, якщо це робиться для подальшого вчинення шахрайства чи іншого злочину.

За таку передачу пропонується штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100-17 000 гривень).

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За отримання, придбання, зберігання або передачу платіжного інструменту іншої людини з метою вчинення злочину передбачатиметься штраф від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів (51 000-170 000 гривень), обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Якщо такі дії вчинятимуть повторно або організованою групою, пропонується встановити покарання у вигляді п'яти-восьми років позбавлення волі.

Також планують розширити статтю 200 ККУ. Вона охоплюватиме незаконне заволодіння платіжними інструментами, індивідуальною обліковою інформацією, засобами доступу до банківських і платіжних рахунків, а також незаконне отримання доступу до рахунків чи електронних гаманців.

Окремо законопроєкт передбачає можливість застосовувати заходи кримінально-правового характеру до юридичних осіб, якщо відповідні злочини вчинялися уповноваженими особами в їхніх інтересах.

Законопроєкт також має імплементувати положення Директиви ЄС 2019/713 щодо протидії шахрайству та підробці безготівкових платіжних засобів.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 15 вересня звільнила Руслана Кравченка з посади генерального прокурора, рішення підтримали 317 народних депутатів. Напередодні подання президента Володимира Зеленського одноголосно підтримав профільний комітет парламенту. Відставка Кравченка відбулася на тлі конфлікту між Офісом генпрокурора та антикорупційними органами.

Також у Верховній Раді 15 вересня Олена Слободян склала присягу народної депутатки та офіційно набула депутатських повноважень. Після цього вона приєдналася до фракції "Слуга народу", за списком якої балотувалася під №166. До обрання депутаткою Слободян із 2021 року очолювала секретаріат голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.