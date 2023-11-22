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Рада поддержала санкции СНБО против российской оборонки на 50 лет

22 ноября 2023 12:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Рада поддержала санкции СНБО против российской оборонки на 50 лет
Заседание Верховной Рады. Фото: ВРУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня, 22 ноября, в Верховной Раде поддержали решение об утверждении решения СНБО по санкциям против оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет. Такую законодательную инициативу поддержали 304 нардепа.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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"Совет поддержал постановление об утверждении решения СНБО от 20 ноября 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в РФ и БР в оборонно-промышленной сфере"", — отметил Железняк.

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Указ Зеленского. Фото: t.me/yzheleznyak

Нардеп пояснил, что указанным решением СНБО поддержал внесенные КМУ предложения по применению определенных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет. Такую законодательную инициативу (№10271) поддержали 304 нардепа.

Согласно документу, планируется на 50 лет применить секторальные ограничения против РФ и РБ в оборонно-промышленной сфере:

  • прекращение действия совместных проектов и промышленных программ в сфере безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и Белоруссии по поводу товаров военного назначения и двойного использования;
  • остановка выполнения экономических и денежных обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям с продуктами военного назначения и двойного использования;
  • запрет на проведение операций с товарами и услугами, на международные передачи которых распространяется закон "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами РФ и Белоруссии;

Напомним, 20 ноября Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект в Верховную Раду, направленный на введение секторальных санкций против России и Беларуси, сфокусированных на оборонно-промышленном секторе. Гарант предлагает ввести санкции сроком 50 лет.

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