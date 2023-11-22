Рада підтримала санкції РНБО проти російської оборонки на 50 років
Сьогодні, 22 листопада, у Верховній Раді підтримали ухвалу про затвердження рішення РНБО щодо санкцій проти оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років. Таку законодавчу ініціативу підтримали 304 нардепи.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
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"Рада підтримала постанову про затвердження рішення РНБО від 20 листопада 2023 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ та БР в оборонно-промисловій сфері"", — зазначив Железняк.
Нардеп пояснив, що вказаним рішенням РНБО підтримала внесені КМУ пропозиції щодо застосування певних секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в оборонно-промисловій сфері строком на 50 років. Таку законодавчу ініціативу (№10271) підтримали 304 нардепи.
Згідно з документом, планується на 50 років застосувати секторальні обмеження проти РФ та РБ в оборонно-промисловій сфері:
- припинення дії спільних проєктів та промислових програм у сфері безпеки та оборони, учасниками яких є резиденти РФ та Білорусі щодо товарів військового призначення та подвійного використання;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів РФ та РБ за операціями з товарами військового призначення та подвійного використання;
- заборону на проведення операцій з товарами та послугами, на міжнародні передачі яких поширюється закон "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами РФ та Білорусі тощо;
Нагадаємо, 20 листопада Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроєкт до Верховної Ради, спрямований на запровадження секторальних санкцій проти Росії та Білорусі, сфокусованих на оборонно-промисловому секторі. Гарант пропонує ввести санкції терміном у 50 років.
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