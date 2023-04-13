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Совет ЕС выделил 1 миллиард евро на предоставление Украине боеприпасов

13 апреля 2023 16:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Совет ЕС выделил 1 миллиард евро на предоставление Украине боеприпасов
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Совет Европейского Союза утвердил помощь в размере 1 миллиарда евро. Средства будут направлены на возмещение расходов через передачу Украине боеприпасов.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

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Подробности

"Сегодня Совет ЕС принял меру помощи в размере 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) для поддержки украинских Вооруженных сил. Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам расходы на боеприпасы, переданные Украине из имеющихся запасов или вследствие изменения приоритетов существующих заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", — говорится в сообщении.

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель подчеркнул, что это решение ввело в действие первую часть обещания стран ЕС предоставить Украине артиллерийские боеприпасы на 1 млрд евро.

"Сегодняшнее решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехвекторном подходе, направленном на ускорение поставок и совместных закупок артиллерийских боеприпасов", — рассказали в ведомости.

Напомним, в ЕС призвали привлечь к ответственности виновных в жестокой казни украинского пленника. Жозеп Боррель "глубоко шокирован" видео.

Также мы писали, что 24 марта был обнародован ежегодный отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2022 год. Украина уже выполнила 72% всех обязательств, предусмотренных Соглашением, а общий прогресс выполнения Соглашения за 2022 год увеличился на 9%.

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