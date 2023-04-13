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Рада ЄС виділила 1 мільярд євро на надання Україні боєприпасів

13 квітня 2023 16:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Рада ЄС виділила 1 мільярд євро на надання Україні боєприпасів
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Рада Європейського Союзу затвердила допомогу у розмірі 1 мільярда євро. Кошти спрямують на відшкодування витрат через передачу Україні боєприпасів.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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Деталі

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила захід допомоги у розмірі 1 млрд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки українських Збройних сил. Цей захід дозволить ЄС відшкодувати державам-членам витрати на боєприпаси, передані Україні з наявних запасів або внаслідок зміни пріоритетів існуючих замовлень у період з 9 лютого до 31 травня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Очільник дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель наголосив, що це рішення ввело в дію першу частину обіцянки країн ЄС надати Україні артилерійські боєприпаси на 1 млрд євро.

"Сьогоднішнє рішення реалізує першу частину угоди Ради від 20 березня 2023 року про тривекторний підхід, спрямований на прискорення постачання та спільних закупівель артилерійських боєприпасів", — розповіли у відомості.

Нагадаємо, в ЄС закликали притягнути до відповідальності винних у жорстокій страті українського полоненого. Жозеп Боррель "глибоко шокований" відео.

Також ми писали, що 24 березня було оприлюднено щорічний звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2022 рік. Наразі Україна вже виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених Угодою, а загальний прогрес виконання Угоди за 2022 рік збільшився на 9%.

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